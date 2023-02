Martedì e mercoledì al Teatro Asioli di Correggio va in scena ‘Misericordia’ di Emma Dante

Martedì 21 e Mercoledì 22 febbraio (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena Misericordia, lo spettacolo di Emma Dante già premiato dall’Associazione Nazionale Critici Teatrali e con l’Ubu come miglior attrice a Manuela Lo Sicco (affiancata sul palco da Italia Carroccio, Leonarda Saffi e Simone Zambelli).

Lo spettacolo torna in Italia dopo una lunga e trionfale tournée all’estero, mentre la regista ha iniziato a lavorare sul film omonimo. “Uno sguardo che lascia il segno, uno spettacolo breve ma denso di cose non dette, di sentimenti urgenti e necessari”, “un’apnea poetica che non ti molla, un’ora di bellezza in cui il tempo si dilata con dolente e commovente poesia.”, “Misericordia ha dentro la poesia dei sentimenti” sono alcune delle parole che la stampa ha utilizzato per descrivere lo spettacolo, premiato anche dagli interminabili ed entusiastici applausi del pubblico in sala.

Non c’è sipario, sul palcoscenico quattro sedie e accanto dei giocattoli, dei gomitoli, dei dondoli in legno. Buio, luce: tre donne a filare la lana e un bambino che dondola. Anna, Bettina e Nuzza sono le tre madri adottive del piccolo Arturo, la cui vera madre, Lucia, è morta a causa delle percosse del marito Geppetto, un falegname. Di giorno fanno la maglia, di notte si prostituiscono. Vivono in una bettola di muffa e umidità. La povertà le fa litigare, si mettono le mani addosso, sputano. Ma Arturo è il centro del loro amore. Dentro la miseria, c’è uno squarcio che si fa spiraglio di dolce accudimento e delicata attenzione.

“Misericordia” è la favola di un bambino che nasce e della sua mamma che non c’è più. È la favola di Arturo che cresce nella miseria e diventa un bambino vero grazie all’amore e alla cura di tre madri, misere pure loro, che lo mettono al centro delle loro vite e lasciano che si consegni alla vita, ballando. Misericordia, dice la regista, è quella capacità vertiginosa e infinita che tutti hanno di amare.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 23 – 21 – 16

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.