La Polizia di Stato recupera refurtiva per 400 mila euro e denuncia due ricettatori tra Sassuolo e Modena

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione commessi nella provincia di Bologna, la Squadra Mobile della Questura, coadiuvata dal personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, seguendo le tracce dei beni sottratti, ha individuato un soggetto che indizi concordanti lasciavano pensare fosse il ricettatore di beni di un furto avvenuto nel comune di Crevalcore.

Lo stesso, individuato proprio nel comune di Crevalcore è stato sottoposto a perquisizione estesa al veicolo. All’interno della vettura è stata rinvenuta una scatola di un orologio Eberhard Scafograf, provento di un furto in abitazione. Stante l’evidenza della prova, la perquisizione congiuntamente al personale della Squadra Mobile di Modena è stata estesa all’abitazione del soggetto, sita nel comune di Sassuolo. Sul posto, tuttavia, la perquisizione ha dato esito negativo, al contempo, però, si palesava con tutta evidenza che quella non fosse la abituale dimora del soggetto in quanto non erano presenti oggetti personali a lui riconducibili. Dopo attenta verifica dei luoghi che potevano essere nella disponibilità del soggetto, si è arrivati ad individuare una abitazione di proprietà della compagna del predetto, sita nel comune di Castellarano (RE). Resosi conto che ormai non poteva più mentire, l’incolpato ha deciso di riferire che i beni provento furto gli erano stati dati per la vendita da un ulteriore soggetto, conosciuto solo per nome e residente a Modena. All’interno dell’abitazione sita a Castellarano, la perquisizione, avvenuta con la collaborazione della Squadra Mobile di Reggio Emilia, ha permesso di rinvenire numerosi oggetti per il valore di 220 mila euro.

Successivamente, il personale operante si è recato nella città di Modena presso il luogo di residenza della persona che aveva venduto i beni al primo soggetto. Nella predetta abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi orologi di valore, completi di scatola e garanzia, tra cui l’orologio Eberhard Scafograf provento di un furto in abitazione avvenuto a Crevalcore, numerosi monili in oro per il valore di 180 mila euro e 31 mila euro in contanti.