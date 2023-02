Grave infortunio stamane nella zona industriale di Imola

Questa mattina intorno alle 9:00, un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Imola, in via Lasie. Un uomo di 31 anni è rimasto incastrato mentre utilizzava una motozappa. Dopo che i Vigili del fuoco hanno provveduto a liberarlo, il ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’Ospedale Maggiore di Bologna, con l’ausilio dell’elisoccorso e in codice di massima gravità.