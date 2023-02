BSC Materials Sassuolo fa visita al Club Italia

Nuovo impegno alle porte per la BSC Materials Sassuolo: domani – sabato 18 febbraio – la compagine sassolese farà visita al Club Italia, nel match valido per la nona giornata del Girone di Ritorno di Regular Season. Fischio di inizio alle 16.00 al Centro Federale Pavesi di Milano, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube “VolleyBall World Italia”.

Reduci dalla maratona terminata al tie break contro Mondovì, la BSC Materials Sassuolo salirà a Milano con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita, messo duramente alla prova dagli acciacchi – più o meno gravi – che nelle scorse settimane hanno rallentato alcune delle sue giocatrici. Le linci sassolesi andranno anche alla ricerca di punti pesanti in vista della seconda fase della stagione, al via il 12 marzo: la BSC ha sin ad ora conquistato 36 punti, frutto di 12 vittorie e 6 sconfitte, che attualmente valgono la terza piazza in condominio con Busto e Mondovì. In virtù del quoziente set, le sassolesi figurano però al quinto posto. Con tre turni – quattro per alcune squadre – le ragazze di Coach Venco hanno un vantaggio rassicurante sulle immediate inseguitrici, che ha già assicurato alla BSC l’accesso alla Pool Promozione, a cui prenderanno parte le sei migliori formazioni di ciascun girone: Olbia – attualmente settima – è infatti distante 12 punti.

Per quanto riguarda la gara di domani, a presentare il match è come di consueto Coach Venco: “Quella di domani sarà sicuramente una gara molto insidiosa: il Club Italia è una squadra giovane, ma molto molto fisica. Giocano sempre senza avere nulla da perdere, sempre con il coltello tra i denti e con la spensieratezza che ti dà la giovane età. Sicuramente mancano di esperienza nel gioco, che invece noi – per quanto giovani – abbiamo maggiormente e quindi dovremo cercare di far valere questo aspetto. Nonostante la posizione in classifica che occupano, il Club Italia è una squadra con cui tutti fanno fatica: per cui domani dovremo essere molto attente e cercare di far valere la nostra esperienza nel gioco, perché come dicevo prima da un punto di vista fisico le nostre avversarie ne hanno davvero più di tutti”.