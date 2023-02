Al Mabic le storie dei ragazzi di Torre Maina

Prosegue alla Biblioteca Mabic “A-t’in còunt un’ètra”, il ciclo di incontri con gli autori: appuntamenti incentrati su libri pubblicati da scrittori locali, incontri tra voci, pensieri, ricordi e conversazioni dove a parlare sono le storie, i luoghi e le esperienze. Sabato 18 febbraio alle 16.30 è in programma la presentazione del libro “Cavril – La casa dagli scuri verdi. Storie di ragazzi di Torre Maina” di Giulio Cesare Bertani (Edizioni Artestampa, 2022).

Il libro descrive, in modo delicato ed essenziale, episodi buffi (e non), personaggi e sensazioni di un passato recente: attraverso le vicende quotidiane di una famiglia semplice ma sensibile ed autorevole, si scopre quanta empatia, solidarietà ed inclusione ci fossero nei “piccoli quartieri” come Cavril.