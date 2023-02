Torna a Modena con l’undicesima edizione “Soundtracks – Musica da film”

Torna per l’undicesima edizione a Modena “Soundtracks – Musica da film”, progetto di residenza artistica che anche quest’anno offre ai giovani interpreti la possibilità di fare un’esperienza artistica di rilievo con tutor selezionati fra musicisti di livello nazionale sui temi dell’integrazione fra linguaggi musicale e cinematografico, dell’accompagnamento in note live dei film, dell’improvvisazione sulle immagini e degli esperimenti di dialogo tra cinema muto e musica contemporanea. I musicisti selezionati, infatti, potranno lavorare sulla sonorizzazione di pellicole cinematografiche ed esibirsi in festival e rassegne di alto profilo. Il bando dell’iniziativa, promossa dal Centro Musica del Comune nell’ambito del progetto “Sonda music sharing” finanziato dalla legge musica 2/2018 Regione Emilia Romagna, è online su www.musicplus.it. Domande entro lunedì 13 marzo.

Per l’edizione 2023 saranno selezionati cinque giovani (con particolare riferimento ad archi, sassofoni, chitarre, basso, percussioni-batteria e musicisti elettronici) che dovranno comporre un ensemble musicale. Nel corso di dieci giornate di residenza artistica, cinque in marzo e altrettante in maggio, in presenza alla Torre del 71MusicHub di via Morandi 71, il gruppo lavorerà col coordinatore del corso, Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, e con i tutor Adele Altro (Any other) e Karim Qqru (Zen circus). Risultato delle attività saranno due sonorizzazioni di film muti di cui è prevista l’interpretazione in otto concerti all’interno di festival e location di vario tipo, tra cui il Museo del Cinema di Torino (venerdì 14 aprile) e il Festival Filosofia di Modena (sabato 16 settembre).

Per partecipare all’iniziativa è necessario essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna e avere meno di 36 anni. La partecipazione al corso è gratuita e ogni artista selezionato riceverà un contributo di 2.200 euro, oltre a un rimborso economico a copertura di tutte le spese di viaggio e alloggio sostenute per partecipare sia alla residenza sia alle repliche delle produzioni. Il bando completo e la scheda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Centro Musica (www.musicplus.it); info anche via mail a centro.musica@comune.modena.it e telefonicamente al numero 059 2034810.