Tina De Falco e Sergio Camellini ricevuti in Municipio a Sassuolo

Sono stati ricevuti in Municipio, nel corso dell’ultima riunione di Giunta, Tina De Falco e Sergio Camellini a cui l’Amministrazione comunale ha voluto consegnare un riconoscimento come segno di ringraziamento per aver portato in tutta Italia la cultura cittadina.

Nelle scorse settimane Tina De Falco, su proposta del Presidente di giuria Sergio Camellini, ha vinto la nona edizione del Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del galateo – Antonio De Ferraris” a Roma, un premio alla cultura e all’impegno sociale, con la seguente motivazione: “Per aver fondato e gestito lo Splash Museum, museo d’arte per ragazzi, in scuola primaria a Sassuolo”.