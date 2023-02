Reggio Emilia: anziana cade in casa, vicina allerta i soccorsi

Lunedì scorso, nel pomeriggio, la sala operativa della Questura è stata contattata da una 25enne reggiana residente in zona centro storico, che riferiva di sentire una richiesta di aiuto provenire dall’appartamento dell’anziana vicina. Gli operatori delle Volanti, giunti immediatamente sul posto e raggiunto l’appartamento segnalato, riuscivano a parlare con la 94enne che vi risiede, la quale spiegava di essere caduta e di non essere in grado di rialzarsi.

Gli operatori delle Volanti, dopo aver allertato il 118, riuscivano ad aprire la porta e a raggiungere l’anziana, rassicurandola sino all’arrivo del personale sanitario che provvedeva a trasportare la donna presso il locale Pronto Soccorso per i necessari accertamenti.

Dalla tarda mattinata di domenica 12 febbraio, invece, una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia procedeva nell’attività di vigilanza presso il centro Commerciale Petali, al fine di prevenire reati predatori. Insospettiti dal comportamento del conducente, gli operatori controllavano un’autovettura. Tramite banca dati emergeva che l’auto era priva di assicurazione e il conducente sprovvisto della patente di guida. Quest’ultimo, un 34enne reggiano con numerosi precedenti per reati predatori, è veniva quindi sanzionato per violazione degli artt. 116 e 193 del codice della strada.