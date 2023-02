Pug, un’assemblea pubblica con focus su Soliera

Sabato 18 febbraio alle ore 9.30, a Soliera presso Habitat (via Berlinguer, 201), è in programma un’assemblea pubblica di presentazione della proposta di Piano Urbanistico Generale, un articolato documento realizzato a livello di Unione delle Terre d’Argine. L’incontro focalizzerà la sua attenzione sullo specifico territorio comunale solierese.

“Con la nuova Legge regionale (24/2017)”, spiega il sindaco di Soliera Roberto Solomita, “si introduce una visione rinnovata di territorio e di comunità, attraverso l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale, dedicato alla rigenerazione del territorio urbanizzato, e la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale. L’appuntamento di sabato 18 febbraio a Soliera è particolarmente sentito dalla nostra comunità che ha da sempre una vocazione partecipativa nei confronti delle scelte strategiche a favore del proprio territorio. L’auspicio è quello di poter condividere con il maggior numero di cittadini questa Proposta che segnerà il futuro del territorio di Soliera e di tutta l’Unione delle Terre d’Argine”.

Fino al prossimo 4 maggio chiunque può prendere visione e formulare osservazioni e note sui contenuti della proposta di PUG assunta, utilizzando il modulo per la presentazione delle osservazioni disponibile sul sito dell’Unione Terre d’Argine (le osservazioni possono inoltre essere trasmesse via PEC all’indirizzo di o depositate presso il protocollo dell’Unione TdA in corso A. Pio 91 a Carpi).