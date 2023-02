Nel 2022 oltre 8.400 visitatori e turisti al castello di Spezzano e al Museo della Ceramica

Sono state 8.445 le persone che, nel corso dell’anno 2022, hanno visitato il castello di Spezzano e il museo della Ceramica, ospitato nelle sale dell’edificio storico di proprietà del Comune di Fiorano Modenese. Un numero che torna ad avvicinarsi al dato delle presenze turistiche pre-pandemia, anche grazie alla proposta variegata di eventi culturali serali, organizzati dall’Amministrazione durante il periodo estivo, molto frequentati ed apprezzati.

Una media di circa 938 visitatori al mese hanno varcato l’antico ponte levatoio, durante i nove mesi di apertura del sito turistico Da marzo a novembre 2022 sono state 150 le giornate di apertura di Castello e Museo, tra fine settimana (sabato pomeriggio e domenica) e giorni festivi infrasettimanali come a Ferragosto e Pasquetta.

Numerosi turisti hanno partecipato alle 51 visite guidate organizzate su prenotazione con le guide del Castello oppure hanno preso parte alla visita gratuita in programma ogni ultima domenica del mese, offerta dal Comune di Fiorano Modenese. I partecipanti hanno potuto così scoprire gli affreschi cinquecenteschi della Sala delle Vedute, gli originali dipinti della Galleria delle battaglie, le sale del Museo della Ceramica e la sezione interattiva Manodopera, l’acetaia comunale e le prigioni nella torre pentagonale. Da fine 2022 poi il Museo della Ceramica, accreditato dalla regione Emilia Romagna e inserito Sistema Museale Nazionale, ospita un importante reperto: l’ara votiva alla dea Minerva di Fogliano, con un nuovo allestimento museale della Sala romana, che ha suscitato interesse e curiosità.

Nel 2022 sono tornate anche le visite didattiche di scuole di ogni ordine e grado sia del territorio, sia provenienti da altri comuni, anche fuori provincia. Sono stati 52 i gruppi scolastici che hanno partecipato a visite guidate al Castello e Museo con laboratori di ceramica o di affresco, tenuti da esperti; mentre 17 sono state le passeggiate animate per i piccoli della scuola d’infanzia. Inoltre, durante il periodo estivo, sono state organizzate 8 animazioni per i centri estivi.

Dedicate a bambini e ragazzi anche le 12 animazioni per famiglie di “Misteri in Galleria” la domenica pomeriggio e di “Notti animate al Castello” organizzate nelle serate d’estate.

Molto apprezzati i 4 laboratori straordinari di ceramica e decorazione realizzati al Museo nel 2022 e soprattutto gli 11 eventi proposti, in particolare nelle sere estive: concerti, spettacoli, tra cui quello dedicato al mondo di Dino Buzzati e anche la visita guidata gratuita lungo la ‘Via dei vulcani di fango’.

Il Castello e il Museo della Ceramica riapriranno le porte a tutti i turisti sabato 4 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle 19.00 e resterà aperto fino a fine novembre. Domenica 5 marzo sarà già possibile partecipare ad una animazione per bambini e famiglie.

Il Comune di Fiorano Modenese continuerà a proporre anche per l’anno 2023 eventi ed iniziative nella storica dimora voluta dai Pio, tra cui, in partenza tra marzo e aprile, un corso di ceramica a tornio e due laboratori di ceramica per adulti.