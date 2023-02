Manutenzione del verde e nuovi alberi a Reggio Emilia

“L’intervento di manutenzione in piazza Fontanesi – spiega l’assessora alle Politiche per la sostenibilità, Carlotta Bonvicini – rientra fra quelli di cura del verde previsti dal programma Urbano Naturale avviato dal Comune, sia per interventi puntuali che accrescano anche la qualità urbana, sia per azioni di forestazione e implementazione arborea sistematica in parchi e lungo strade della città, con l’obiettivo primario di creare aree di compensazione ai cambiamenti climatici e all’insorgere in estate delle isole di calore, di realizzare ombreggiamenti adeguati nelle zone più frequentate dei parchi (giochi per bambini, percorsi ciclopedonali) e di migliorare la qualità degli spazi pubblici. La creazione di cosiddette ‘microforeste’ su aree diffuse di 150 metri quadrati ciascuna, con vegetazione fitta, fino a 400 essenze per area, e adattabile al clima, può costituire una risposta di compensazione e miglioramento del microclima urbano”.

Oltre agli interventi puntuali sui tigli in piazza Fontanesi, in questi giorni, in via Che Guevara, a completamento di un filare, sono state messe a dimora 6 piante adulte e installato un impianto d’irrigazione in un’ampia aiuola stradale.

Sono poi in fase di ultimazione due importanti interventi di implementazione del verde. Uno è al Parco-Bosco urbano Dario Fo in via Pampari presso la Tangenziale sud-est (zona Sud), con la realizzazione di microforeste su 300 metri quadrati, messa a dimora di 34 nuove piante adulte e installazione di un nuovo impianto d’irrigazione. Inoltre è in corso la progressiva sostituzione, con nuove piante, di diversi esemplari arborei già presenti e ammalorati o morti.

L’altro intervento è al parco Gattalupa in via Del Bue a San Maurizio (zona Est). Realizzati due microforeste su 300 metri quadrati, messa a dimora di 24 piante adulte e manutenzione dell’impianto d’irrigazione. Si pianta inoltre un nuovo filare di Frassini, parallelo a quello di Tigli esistente, vicino alle case, per aumentare la massa vegetale e aumentare le zone d’ombra.

Il parco si estende nel quartiere di San Maurizio ed è poco distante dall’Area di riequilibrio ecologico Rodano-Gattalupa, area naturale tutelata e di limitata estensione che si caratterizza per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali e animali.

La realizzazione di microforeste potrà limitare i fenomeni di allagamento attraverso la realizzazione di una massa vegetale con piante più resistenti agli stress idrici e microclimatici e soprattutto in grado di assorbire l’acqua in eccesso. Per l’area del parco maggiormente utilizzata a scopo ricreativo e di gioco, l’intervento di forestazione aumenterà le zone d’ombra e la massa vegetale con l’impiego fra l’altro di Salici bianchi la cui crescita e mantenimento richiedono presenza d’acqua nel sottosuolo (appunto abbondante in questa zona), inserendo altresì esemplari arborei forestali e da frutto per aumentare la diversità di specie a beneficio della biodiversità, di spazi più confortevoli e di una maggiore resistenza al calore.

Questa nuova serie di interventi di Urbano Naturale segue quella di fine gennaio di microforestazione e messa a dimora di decine di alberi adulti lungo sentieri e radure al parco Velmore Davoli di Buco del signore, al parco Fontanesi di Massenzatico e nel parcheggio di piazzale del Deportato (Cecati).

FINO AL 20 FEBBRAIO È POSSIBILE “ADOTTARE” UNA ROTATORIA

Fino a lunedì 20 febbraio è possibile partecipare al bando per “adottare” una rotatoria o un’area destinata a verde pubblico di proprietà comunale. Le aziende pubbliche e private interessate a presentare proposte di sponsorizzazione per le aree verdi, non ancora assegnate, potranno presentare la propria domanda fino alle ore 13 di lunedì prossimo. Al bando per la manifestazione d’interesse possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di qualsiasi forma e natura giuridica, interessati a diventare sponsor per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico poste all’interno di rotatorie stradali, aiuole o aree spartitraffico di proprietà del Comune di Reggio Emilia.

I soggetti interessati devono far pervenire domanda a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano all’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, (via Mazzacurati, 11 – 42122 Reggio Emilia), entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2023 alle ore 13.

Per documenti e informazioni al link: https://www.comune.re.it/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/altri-bandi/avviso-per-sponsorizzazioni-rotonde-e-aree-verdi-2023