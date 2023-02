Castelnuovo, torna la rassegna “Un tè con la scrittrice”

Sarà Neviana Calzolari con il suo libro “Elegie” ad aprire la nuova stagione della rassegna “Un tè con la scrittrice”, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con il Circolo Caos e la biblioteca comunale Luis Sepulveda.

Il primo appuntamento è in calendario domenica 19 febbraio alle 16 presso la sede del Circolo Caos in via Matteotti e vedrà l’autrice dialogare con Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca di Castelnuovo con delega alle Pari Opportunità. Al centro dell’incontro l’ultima opera della scrittrice reggiana, “Elegie” (Edizioni Incontri), nel quale traccia il proprio percorso personale, ripercorrendo i tanti luoghi che hanno avuto un ruolo da protagonista nella sua esperienza di vita.

La rassegna proseguirà poi domenica 12 marzo con la presentazione di “Rosa Spia” del Collettivo MAMA (e accompagnamento musicale di Ellen River) e domenica 2 aprile con il libro “Il nonno della valigia” di Manuela Curioni.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.