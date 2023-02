Un Sassuolo – Napoli senza Berardi e Raspadori venerdì sera

Come ha voluto anticipare alla Gazzetta dello Sport che esce oggi in edicola con una sua intervista, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi sa che nonostante non ci siano ancora notizie certe delle condizioni di Domenico Berardi, venerdì sera in campo contro la capolista il talento calabrese non ci sarà.

Il Carlino aiuta ad essere più ottimisti sulle condizioni del giocatore riportando le dichiarazioni dello stesso mister rilasciate in un’altra occasione, fatto sta che una buona dose di fantasia e visione di gioco per il prossimo turno verrà a mancare.

Un turno che come sapranno ormai tutti, compreso chi di calcio non ne mastica tanto, prevede l’arrivo al Mapei Stadium della corazzata azzurra guidata da Luciano Spalletti: il Napoli dei 59 punti in 22 partite di cui 19 vinte, 2 pareggiate e una sola sconfitta.

Assente in campo non solo Berardi ma anche l’ex di turno ovvero Giacomo Raspadori che ha accusato un problema ai flessori; anche per lui si attendono gli esiti degli esami strumentali ma si parla comunque di un suo ritorno a marzo.

Assenti (per modo di dire) anche i sostenitori del Napoli in curva ospiti essendo chiusa in seguito ai provvedimenti presi dal Ministero degli Interni. Al Mapei il settore ospiti lo ricordiamo corrisponde con la tribuna nord.

(Claudio Corrado)