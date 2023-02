Tre 17enni denunciati per furto a Castel Guelfo

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre 17enni per furto aggravato in concorso. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 13 febbraio, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza del centro commerciale The Style Outlet di Castel Guelfo il quale riferiva di aver inseguito e fermato tre ragazzi che si erano allontanati senza pagare dei capi di abbigliamento prelevati di nascosto in due negozi di articoli sportivi.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Tenenza di Medicina si sono recati sul posto e, dopo aver identificato i tre ragazzi presso la fermata dell’autobus situata davanti al centro commerciale, hanno recuperato la merce occultata in una borsa. La refurtiva, articoli sportivi dal valore di 148 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia. Al termine degli atti, i tre minorenni sono stati affidati ai responsabili di una comunità per minori da dove si erano allontanati.