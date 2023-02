Reggio Emilia, la Polizia di Stato individua il presunto autore di minacce con machete

Nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio della zona stazione, potenziati dal, il personale della Polizia di Stato è prontamente intervenuto a seguito di segnalazione di lite tra due soggetti. Le immediate attività di indagine a riscontro della segnalazione consentivano di rinvenire un machete, con lama di 36 cm, abbandonato sul posto all’arrivo del personale di Polizia.

L’analisi dei filmati di video sorveglianza e la profonda conoscenza del territorio maturata dal personale del Posto di Polizia di via Turri, che quotidianamente pattuglia l’area, consentivano di identificare il presunto soggetto che portava in pubblico l’arma e che l’aveva estratta per minacciare la controparte. L’uomo, già noto per reati della medesima tipologia, verrà opportunamente deferito all’Autorità Giudiziaria.

La risposta, immediata, della Polizia di Stato impegnata nell’area evidenzia l’importanza dei controlli, ordinari e straordinari, della zona e della conseguente approfondita conoscenza del territorio maturata dal personale di Polizia ivi quotidianamente impegnato.