Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 16 febbraio 2023

Sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili. Foschie dense e locali banchi di nebbia su pianura e settore costiero. Aumento della nuvolosità nelle ore serali sull’Appennino. Temperature le minime sono previste in lieve aumento e comprese tra -1 e 3 gradi, con valori inferiori nelle aree extraurbane di pianura, mentre presenteranno valori superiori nelle zone collinari. Massime stazionarie, con valori tra 9 e 13 gradi. Venti deboli variabili in pianura, da sud-ovest sui rilievi. Mare quasi calmo.

(Arpae)