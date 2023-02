Picchiano e rapinano una coetanea: quattro ragazzine minorenni denunciate dalla Polizia di Stato di Bologna

Lo scorso 13 febbraio, personale Polfer del Settore Operativo di Bologna Centrale ha denunciato in stato di libertà 4 ragazzine minorenni, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, in relazione al reato di rapina e lesioni, commesso in danno di una loro coetanea.

Tutto è iniziato vicino ad un locale ubicato nei pressi della stazione centrale dove le quattro hanno incontrato la vittima, conosciuta via social.

Dopo un primo approccio amichevole, il gruppo ha raggiunto via Gramsci dove una delle quattro ragazze si è impossessata del cellulare della vittima. Quest’ultima ha tentato di convincere la coetanea a restituirle l’oggetto ma è stata colpita con calci e pugni sferrati dalle quattro ragazzine, una delle quali, prima di darsi alla fuga, le ha sottratto anche la borsetta.

Sul posto sono intervenute alcune volanti della locale Questura, allertate da un’amica della vittima presente ai fatti, ed una pattuglia del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale.

Dalla visione di un filmato in diretta Instagram, pubblicato da una delle minorenni e mostrato agli agenti da un’amica della vittima, i poliziotti hanno rilevato che il gruppo di ragazze era all’interno della stazione ferroviaria dove effettivamente sono state rintracciate e identificate pochi minuti dopo, grazie anche alla precisa descrizione fornita dalla vittima.

Al termine degli adempimenti di rito le quattro ragazzine sono state denunciate in stato di libertà e riaffidate ai genitori.