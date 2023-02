‘L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi’ nel weekend al Piccolo Orologio di Reggio Emilia

Al Teatro Piccolo Orologio continua il dialogo fecondo tra l’inesauribile patrimonio archetipico delle grandi narrazioni del passato e l’urgenza di un presente pulsante e vivido, che si affaccia tra le pieghe – e le piaghe – di un’umanità sbagliata ed esclusa, viva e alla costante ricerca di un’identità negata.

Il nuovo appuntamento con la stagione Fatti vivo vede in scena, sabato 18 febbraio alle ore 21 e domenica 19 febbraio alle ore 17, al Teatro Piccolo Orologio, L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi, spettacolo visivamente potente scritto da Francesco Niccolini, che ha lavorato con alcuni dei migliori attori del teatro italiano, da Marco Paolini a Vetrano e Randisi, da Claudio Casadio a Leo Gullotta e Anna Bonaiuto; prolifico e multiforme autore di romanzi e graphic novel, da anni collabora con Lucca Comics and Games per le produzioni di Graphic Novel Theater.

