Gli spettacoli in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio al De André di Casalgrande

Sabato 18 febbraio alle 21:00 al De André di Casalgrande va in scena la commedia brillante in due atti “Ti pedino da vicino”. Ingresso 12€ – ridotto a 10€ per i ragazzi e gli studenti.

Domenica 19 febbraio alle 17:00 è la volta di “Voglio la luna”, vincitore premio Eolo Award 2013 quale miglior progetto educativo. L’idea di questo spettacolo nasce dall’incontro con Fabio, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down. Fabio ha uno sguardo aperto al mondo come quello dei più piccoli e la capacità di credere che se si vuole davvero qualcosa sia possibile ottenerla… Ingresso 6€.

info@teatrodeandre.it – 3342555352 –0522/1880040