Visita guidata a partecipazione gratuita alla scoperta della storia delle Antiche caserme di Sassuolo, a cura del curatore d’arte Luca Silingardi. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio 2023 ore 15.00.

La visita si svolgerà lungo un percorso urbano per la durata di circa un’ora e trenta minuti. Non è necessaria alcuna prenotazione. Ritrovo in Piazzale della Rosa.

Per info: cultura@comune.sassuolo.mo.it