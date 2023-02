Domenica Carnevale con i carri giganti in piazza a Castelnovo Sotto

Domenica 19 febbraio andrà in scena la terza grande sfilata del Carnevale 2023 di Castelnovo di Sotto.

Il programma prevede, alle ore 14.30, l’inizio della kermesse nelle strade del centro. Ospiti saranno il Centro teatrale Coriani, con spettacolo di burattini animati e interpretati da Maurizio Coriani e accompagnati dalla batteria jazz suonata da Francesco Borghi, è la Mp Animazioni e spettacoli con esibizioni di clown, maghi, giocolieri e mangiafuoco. Ci sarà un “mini parco dei divertimenti con gonfiabili, scivoli e musica a non finire. Inoltre, grazie a “VitaminAnimation” i bambini potranno assistere a spettacoli con bolle di sapone giganti, sculture di palloncini e trucca bimbi.

Ma non è finita qui, perché durante la festa castelnovese il Museo della Maschera, in municipio, sarà aperto il sabato dalle ore 15 alle 18 e la domenica dalle ore 10 alle 18. Inoltre la ristorazione sarà garantita dal Mc Castlein con gnocco fritto e patatine. I prodotti a marchio “Al Castlein” si potranno acquistare alla “Castlein Baita”, mentre per i bambini è stato organizzato il “Concorso mascherine” che prevede ricchi premi.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 6 euro (ridotto 5 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.

La manifestazione si concluderà domenica 26 febbraio con la grande sfilata finale nella quale si deciderà la scuderia vincitrice dell’edizione 2023 del Carnevale.