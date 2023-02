Castelfranco Emilia, promozione della lettura per bambini e studenti con disabilità uditiva

Allo scopo di rendere la Biblioteca un luogo sempre più inclusivo e accessibile, da quest’anno è possibile, per i bambini e per gli alunni con disabilità uditiva che desiderano partecipare alle attività di promozione della lettura organizzate dalla Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia “Lea Garofalo”, avvalersi di interpreti LIS, grazie alla collaborazione dell’Unione dei Comuni del Sorbara con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) sede di Modena.

La collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Modena è già attiva per diverse iniziative promosse dall’Unione e dalla Città di Castelfranco Emilia, come, ad esempio, la traduzione delle dirette social del lunedì Le pillole della salute; “ora si aggiunge questa collaborazione con la Biblioteca di Castelfranco, per rendere la cultura sempre più inclusiva” spiega l’assessore alla Cultura, Leonardo Pastore “in particolare, per consentire anche a tutte le bambine e bambini di avvicinarsi alla lettura, un’attività che ha un importante ruolo nello sviluppo dei più piccoli, da un punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale, linguistico, e socioculturale”

“Molti bambini sordi riscontrano difficoltà a imparare a leggere, poiché non riescono a mettere in relazione le parole ai suoni, a sentire i loro genitori leggere una favola o un insegnante ripetere frasi, tutti momenti chiave nella fase di crescita di un bambino.” Aggiunge l’assessore al Welfare, Nadia Caselgrandi “per questo motivo abbiamo voluto ampliare la collaborazione con gli interpreti LIS, con questo servizio dedicato ai nostri cittadini da 0 a 18 anni”.

Si arricchiscono così i progetti di promozione alla lettura organizzati dalla Biblioteca comunale “Lea Garofalo”, rivolti alle Scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con i primi incontri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa 2022-2023, grazie al quale gli alunni delle scuole del territorio possono esplorare diverse tematiche attraverso libri, fumetti, albi illustrati. La collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, inoltre, è attiva anche per le iniziative di promozione della lettura extrascolastiche e per gli eventi organizzati negli spazi lettura presenti sul territorio.

Per attivare il servizio con gli interpreti LIS sarà sufficiente contattare il personale della Biblioteca, che fornirà tutte le informazioni necessarie.