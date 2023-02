Braglia sull’assemblea fondativa MaB Unesco: “grazie ai sindaci il progetto diventa realtà”

“Siamo contenti dell’iniziativa di domani che consente a tutto il nostro territorio pedemontano di avviare un percorso di valorizzazione che non riguarda solo i comuni dell’alto Appennino, ma anche quelli di collegamento con le zone di pianura del territorio come ad esempio Prignano sulla Secchia, comune che fin da subito si è impegnato per il progetto MaB Unesco, grazie al fondamentale lavoro del sindaco Mauro Fantini e di tutta l’amministrazione comunale”.

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta l’assemblea fondativa della riserva MaB UNESCO che si svolgerà domani 16 febbraio alle Piane di Mocogno.

In particolare Braglia sottolinea “il ruolo determinante che ogni comune ha portato per il raggiungimento di questo obiettivo e dei sindaci come Mauro Fantini che fin da subito ha creduto in questo importante progetto. Siamo certi, conclude Braglia, che insieme raggiungeremo grandi obiettivi per tutto il territorio”.

Prignano sulla Secchia insieme agli altri comuni della fascia collinare e montana modenese dal 2015 sono impegnati nell’inserimento delle proprie comunità nella riserva UNESCO che dal settembre 2021 include complessivamente 80 comuni dell’Appennino Tosco Emiliano.