Una denuncia per ricettazione e stupefacenti al parco della Montagnola di Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 26enne ivoriano residente a Bologna. E’ successo domenica pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri stavano facendo al Parco della Montagnola congiuntamente ai militari dell’Esercito impegnati nei servizi di supporto alle forze di polizia, cosiddette “Operazione Strade Sicure”.

Alla vista di un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi della scalinata del parco, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averlo identificato, hanno recuperato un involucro di plastica, contenente 11 grammi circa di hashish che aveva poco prima gettato per terra. Il giovane, 26enne ivoriano, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Oltre agli 11 grammi di hashish, sono state recuperate altre due confezioni contenenti rispettivamente mezzo grammo della stessa sostanza e 200 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, nonché per un telefono cellulare che è risultato essere stato rubato il 3 ottobre scorso a un 34enne bolognese, tutto occultato sulla persona.