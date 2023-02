Torna a Modena il tradizionale “Carnevale del Giovedì grasso”

Torna a pieno regime l’appuntamento del “Carnevale del Giovedì grasso” con l’arrivo in città dal “Bosco di Sotto” della Famiglia Pavironica e il corteo delle maschere per il centro storico al quale, quest’anno, sarà nuovamente possibile accodarsi dopo le restrizioni degli ultimi anni a causa della pandemia.

Giovedì 16 febbraio, Sandrone e famiglia alle 14.15 partiranno sulla carrozza trainata da cavalli da piazza Dante e, seguiti dal corteo delle maschere ospiti provenienti anche da altre città, percorreranno alcune vie del centro e per agevolare il passaggio del corteo, lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente o subire rallentamenti e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, di via Saragozza e di via Tre Febbraio. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche sul percorso della manifestazione.

Da piazza Dante, la sfilata percorrerà via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e via 3 Febbraio. Proseguirà in piazza Roma, via Farini, via Emilia centro, corso Canalgrande, via Mascherella, via Saragozza, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia centro, fino a giungere in piazza Grande da via Scudari. Da qui le maschere geminiane saliranno in Municipio per raggiungere il balcone che si affaccia su piazza Grande, da cui, alle 16, Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo si esibiranno nel tradizionale sproloquio.

Al termine, la famiglia Pavironica e le altre maschere saranno ricevute dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel Palazzo Comunale. Dopo l’incontro, il corteo ripartirà per via Emilia Centro, via Farini, fino a piazza Roma dove proseguirà la festa e la Famiglia Pavironica farà il suo ingresso a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Informazioni sulla Società del Sandrone sul suo sito (www.sandrone.net).