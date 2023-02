Strade bianche, a Soliera in corso la manutenzione ordinaria

Hanno preso avvio qualche giorno fa e proseguiranno ad oltranza fino alla conclusione, i lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche sul territorio del Comune di Soliera. Nello specifico gli interventi prevedono il trattamento superficiale del manto in materiale inerte delle strade bianche, atto all’eliminazione di qualsiasi buca, avvallamento o dosso, compreso il livellamento, il compattamento e la formazione della pendenza trasversale della sede stradale.

L’elenco delle strade interessate è piuttosto corposo: stradello Cantone, stradello Confine,

stradello Lama, stradello Sala, stradello San Michele, via Commenda, via delle Querce, via Fornace, via Frignana, via Gandolfa, via Grillenzona, via Grossa Testa, via Magellano, via Mascagni, via Nasi Interno, via Papotti, via Pescarola, via Pratazzola, via Ranara, via Sabbioni, via San Domenico, via Trivio, via Vaccheria, via Viazza e via Viazzolo.