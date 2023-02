Sicurezza, nuove videocamere a Bologna per 1 milione di euro

Si rafforza sensibilmente il sistema di videosorveglianza in città. Nei giorni scorsi è stata infatti aggiudicata la gara per i lavori di “potenziamento dei sistemi di videosorveglianza integrata con il sistema di controllo della rete di illuminazione pubblica” per un importo complessivo di 1 milione di euro grazie anche ad un cofinanziamento di 500mila euro del Ministero degli Interni. L’installazione partirà entro il mese di aprile ed i lavori verranno completati entro l’anno.

Il progetto prevede, in accordo con il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, l’estensione del sistema di videocamere in zone che attualmente ne sono sprovviste per dotare i quartieri della città di questo strumento utile sia in termini di deterrenza che per le attività delle autorità preposte alle indagini e al contrasto ai reati.

Le zone interessate dalle nuove videocamere per il monitoraggio e il controllo della sicurezza urbana sono: Stadio Dall’Ara, Caab, Fiera district e Navile dove verranno installate 46 nuove telecamere e 8 varchi cittadini di accesso alla città dove ne verranno installate altre 16, in particolare: San Donato/ Salgari, Industria/ Ferroviere, Fiera/Michelino, Panzacchi/Savenella, Dazio, Ponente/ Triumvirato, Roma/ Giovanni XXIII e Pietramellara/Amendola.

Il potenziamento della videosorveglianza era stato annunciato dalla Giunta a luglio scorso insieme ad un pacchetto di misure sulla sicurezza urbana integrata, finanziate con altre risorse, che hanno previsto: