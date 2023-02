Rivalutazione pensioni, al via nel reggiano le prime 5 assemblee per i pensionati

Rivalutazione delle pensioni: aumenti per fasce e norme di salvaguardia e gli aspetti ancora oggetto di confronto con il governo. Sono i temi di una serie di assemblee proposte dalla Fnp Cisl Emilia Centrale nel territorio reggiano; queste le prime, cui seguiranno altre decine di appuntamenti nel resto della provincia con lo scopo di dare una informazione completa a tutti i pensionati, anche non iscritti al sindacato.

“Nel reggiano saranno interessanti 181.000 trattamenti pensionistici Inps a Reggio Emilia e provincia – spiega Marino Favali rappresentante sindacale locale della Fnp Cisl Emilia Centrale per il distretto di Reggio Emilia – per questo discuteremo degli effetti rivalutazione delle pensioni, dei nuovi importi e del confronto, in atto, con il governo. Interverrà il dottor Alberto Scuderi, responsabile del Dipartimento di previdenza Fnp Cisl Emilia Romagna oltre al segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale, Adelmo Lasagni”.

Ecco l’elenco delle assemblee: