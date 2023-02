Morde i carabinieri che lo sorprendono con la droga. Arrestato a Reggio Emilia

Alla vista di una pattuglia dei carabinieri si è disfatto, gettandole a terra, di 7 bustine già confezionate di marjuana. Alle contestazioni mossegli dai militari, che nel frattempo avevano recuperato quanto gettato sorprendendolo con alcuni involucri sospetti in bocca, è andato in escandescenza arrivando anche a morsicare un dito ad uno dei carabinieri. I 4 involucri occultati in bocca sono poi risultate dosi di crack.

Per quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All’uomo sono stati sequestrati una decina di grammi di marjuana e 4 dosi di crack del peso di 3 grammi.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi, al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.