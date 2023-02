Meridiana Solidarietà Onlus a sostegno del progetto “Hospice: una casa per la vita”

Meridiana Solidarietà Onlus apre il suo anno di attività mettendo a segno un nuovo importante goal. Una rete, frutto del consueto gioco corale in cui i veri protagonisti sono i volontari, che vale settemila euro, somma che in questa occasione va a sostenere l’importante attività svolta da Amici per la Vita: un’associazione, nata oltre venti anni fa, dall’unione di un gruppo di amici con la missione di non lasciare mai soli i malati colpiti da gravi patologie, le loro famiglie e di mantenere intatto il nucleo familiare ed affettivo durante la malattia e che negli ultimi anni è in prima linea per raccogliere fondi per il progetto Hospice Area Sud Modena, che sorgerà a Spezzano e sarà al servizio dei distretti socio-sanitari di Sassuolo, Pavullo e Vignola.

Ad offrire questa occasione è stata la serata conviviale di beneficenza che si è tenuta presso il Club La Meridiana di Casinalbo sabato scorso. Una cena alla quale hanno partecipato in tanti per dare il proprio contributo alla realizzazione di “un luogo accogliente come se fosse il domicilio di ognuno di noi. È quindi luogo in cui “la qualità della vita” diventa l’obiettivo principale dell’assistere, dove tutto deve aiutare a garantire la dignità e il rispetto dell’essere umano come entità vivente e soggetto sociale” come ha sottolineato Christian Barbieri, presidente di Amici per la Vita. Tra gli ospiti anche i rappresentanti dei quattro comuni del distretto ceramico: i sindaci di Formigine e Fiorano, Maria Costi e Alessandro Tosi, il vice sindaco di Sassuolo, Alessandro Lucenti e il consigliere del comune di Formigine Maurizia Vandelli che sono stati accolti dal presidente del Club La Meridiana, Antonio Fontana e dal consigliere Gianni De Petri.

Ancora una volta Meridiana Solidarietà Onlus è così riuscita a catalizzare l’attenzione di soci e amici e a organizzare una piacevole serata durante la quale alla tradizionale lotteria si è aggiunta un’asta resa possibile grazie alla disponibilità del Sassuolo Calcio che ha messo a disposizione un pallone autografato da tutti i calciatori della formazione neroverde. Ad aggiudicarsi l’ambito pallone, è stato il presidente di Mo.Ba, Livio Prioli che, messa da parte la sua incrollabile fede calcistica per il Milan, dopo diversi rilanci ha vinto l’asta offrendo la cifra di mille euro.

“Grazie al ricavato della serata e alla generosa offerta del presidente di Modena Basket, siamo così arrivati a un totale di settemila euro. Il merito di questo risultato è prima di tutto di coloro che hanno risposto con entusiasmo e generosità al nostro appello. A livello organizzativo vanno poi ringraziati i ragazzi di Mo.Ba, Modena Basket, che con la loro gentilezza e professionalità hanno affiancato le volontarie di Meridiana Solidarietà durante la serata” ha sottolineato con soddisfazione e gratitudine Paola Gobbi, presidente di Meridiana Solidarietà.