Continuano i lavori per la realizzazione della ciclabile a San Vito di Spilamberto

Continuano i lavori per la realizzazione della ciclabile che dalla scuola Rodari prosegue fino a via Belvedere e via Viazza fino all’intersezione con la SP 16 (Inalca) per connettersi con la pista ciclabile “Modena – Vignola”. Importo 600.000 euro (fondi dai cavatori come opera di compensazione).

Per la realizzazione dell’opera sono stati fatti anche una serie di lavori sulle reti: la linea telefonica è stata interrata eliminando tutti i pali; per la rete idrica è stata creata quella che si chiama una chiusura ad anello: San Vito potrà approvvigionarsi d’acqua sia da Castelnuovo Rangone che da Vignola, riducendo così la probabilità di interruzioni del servizio.