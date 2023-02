Castelfranco, al via i lavori per la ciclabile su via Emilia Ovest

Sono in partenza il lavori per la realizzazione del collegamento ciclabile su via Emilia Ovest, da via Castiglioni alla rotonda della Madonna degli Angeli a Castelfranco Emilia, che porta al sottopasso di via Modenese, collegandosi alla zona industriale La Graziosa di San Cesario sul Panaro.

La via Emilia, nel tratto di progetto, si presenta con una sezione stradale non uniforme, con marciapiedi e ciclabili che si interrompono in corrispondenza del quartiere industriale a Est del cavo Torbido. Per quanto riguarda la rete impiantistica nell’area di intervento troviamo: le reti di acque nere ed il fosso oggi a cielo aperto che recapita le acque dentro il collettore fognario in prossimità della Espi Engineering.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile parallelo alla via Emilia Ovest sul lato Sud per la lunghezza di oltre un chilometro e la riconfigurazione dell’incrocio di via Ligabue. Sarà necessario un lavoro di chiusura del fosso a Sud e la realizzazione di un muro di sostegno sul confine con i privati, si provvederà anche alla sostituzione delle recinzioni con idonee al traffico ciclabile. Il torrente Torbido verrà superato con un ponte, l’intervento presuppone di deviare parzialmente il corso del torrente. La pista ciclabile verrà protetta dal traffico con una barriera di protezione stradale, dimensionata per il traffico veicolare della via Emilia. L’importo dei lavori è di 534mila euro.

Inoltre, è previsto contemporaneamente il rifacimento delle reti acqua e gas da parte di Heratech.

Per poter attuare le opere in progetto sarà necessario procedere con la sostituzione delle alberature presenti, a suo tempo piantumate a ridosso del margine stradale e che nel tempo hanno compromesso la rete dei sottoservizi.

Per la sostituzione degli alberi è prevista, da un lato, una piantumazione a lato della nuova pista ciclabile, mantenendo quindi il saldo delle piante, e una ulteriore piantumazione in un’area de localizzata, raddoppiando così il numero degli alberi, come compensazione dell’intervento che, ricordiamo, ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza.

“Finalmente, concluso l’iter burocratico, sta iniziando il cantiere per la realizzazione di un’opera molto attesa e che permetterà di ampliare in maniera significativa la rete dei percorsi ciclabili del territorio” spiega il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano “L’obiettivo è realizzare una infrastruttura viabilistica che permetta di collegare il centro storico di Castelfranco fino alla rotonda della Madonna degli Angeli, un’esigenza che si è manifestata a seguito dello sviluppo dei progetti di espansione del villaggio industriale di Via Cartiera ed il nuovo polo di Via Carracci. Purtroppo” aggiunge il Sindaco “nonostante siano state valutate alternative, non è possibile evitare l’intervento di sostituzione delle alberature esistenti. L’Amministrazione comunale ha però voluto compensare l’abbattimento raddoppiando il numero degli alberi: lo stesso numero sarà ripiantato proprio di fianco alla pista, e l’altra metà sarà delocalizzata, in modo da ottenere un saldo positivo del 200% di piante”