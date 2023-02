Ucraina, Crosetto “Gli atti del Governo parlano chiaramente”

ROMA (ITALPRESS) – “I governi parlano con gli atti. Gli atti di questo Governo, approvati dal Parlamento da tutte le forze politiche, pare siano abbastanza chiari. La posizione dell’Italia non può essere messa in discussione e non è messa in discussione dalla maggioranza nè da gran parte dell’opposizione”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola ufficiali dei Carabinieri.

(ITALPRESS).

-foto Italpress-