Storie filanti in biblioteca a San Felice sul Panaro

Sabato 18 febbraio a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” di viale Campi, 41/b si svolgerà alle 10.30 l’iniziativa: “Storie filanti in biblioteca: narrazioni e laboratorio sul Carnevale” a cura dell’associazione “Crescere insieme”. L’incontro è per genitori e bambini da 4 a 8 anni. Necessario iscriversi. Per informazioni e iscrizioni: biblioteca@comunesanfelice.net oppure 0535/86392.