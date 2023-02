Sindaco e assessore Bonvicini: Bene l’ipotesi di interramento dell’elettrodotto a Sesso

“E’ ora concreta la possibilità di interramento della nuova rete elettrica ad alta tensione che sarà realizzata da Terna nel tratto di Villa Sesso. La Commissione di Valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha infatti prescritto a Terna che le tratte CS2 e RE1 siano soggette a una revisione progettuale ‘al fine di approfondire la possibilità di alternative di tracciato, tipologiche e progettuali’ privilegiando in particolare ‘l’interramento delle intere tratte, seguendo, ove possibile, i tracciati proposti ed indicati attraverso le differenti osservazioni al progetto pervenute e discusse nel presente parere’.

Si tratta di un risultato importante, non scontato e di grande impatto sulla qualità di vita degli abitanti della frazione. Per questo oggi è una bella giornata per la comunità di Sesso e per la città intera. Il lavoro di dialogo condotto nei mesi scorsi insieme al comitato impegnato per l’interramento dell’elettrodotto Terna a Sesso ha dato i suoi frutti ed è paradigmatico di come la relazione costante tra Amministrazione, comitati e cittadini abbia posto le basi per una proposta credibile, con osservazioni accolte in sede ministeriale. Continueremo pertanto insieme al comitato il lavoro intrapreso in questi mesi, interloquendo con le autorità competenti, perché l’ipotesi di interramento divenga effettivamente realtà. A riguardo abbiamo già programmato un incontro con i rappresentanti del comitato per valutare le prossime azioni da compiere”.

Cosi Luca Vecchi, sindaco di Reggio e Carlotta Bonvicini, assessore alla sostenibilità ambientale.