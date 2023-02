Modena, impiego di gas tossici: ecco gli esami per la patente

Sono aperte le iscrizioni per la sessione primaverile dell’esame per ottenere la patente per l’abilitazione all’impiego di gas tossici. Le domande devono essere presentate entro mercoledì 15 marzo prendendo appuntamento all’ufficio Sanità del Comune di Modena tel. 059 2033494. Per informazioni: www.comune.modena.it. Il calendario delle prove di esame in programma tra aprile e maggio, che si svolgono a Bologna, al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Asl, verrà comunicato ai candidati ammessi. Per iscriversi è necessario essere maggiorenni.

Le prove sono di tipo pratico e teorico. All’orale si risponde a domande sulla preparazione e l’utilizzo industriale del gas per il quale si richiede l’abilitazione, sulle possibili fonti di intossicazione, sui modi di rilevarne la presenza e sulle norme cautelative, oltre che sulla conoscenza del regolamento sull’impiego dei gas tossici e sui soccorsi di urgenza.

Le prove pratiche riguardano le tecniche di manipolazione, conservazione e custodia del gas tossico e le procedure per il trasporto, con un’attenzione particolare per l’impiego delle maschere e degli apparecchi contro i gas.