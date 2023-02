Le dodici note di Claudio incantano Modena

Tre pianoforti sulla scena come tre caravelle pronte a salpare per un mare di parole e di note con al timone un uomo solo. Un pianoforte acustico a simboleggiare il passato, uno elettrico emblema del presente e quello digitale con la sua musica fluida che parla al futuro.

Così Claudio Baglioni ha presentato i soli suoi “compagni” di viaggio sul palcoscenico di questo giro di concerti, voluti nella forma più essenziale possibile e portati nei salotti buoni dell’Italia che più ci invidiano, quella della grande storia e cultura, i teatri lirici.

Anche ieri sera a Modena, il capitano ha voluto avvisare i presenti che il viaggio non sarebbe stato breve e che prima di avvistare nuovamente terra, la navigazione avrebbe dovuto superare mari di ricordi, musica e parole.

Quella che per tutti i suoi ammiratori è risuonata più come una promessa che una minaccia si è avverata con oltre tre ore di concerto senza sosta se consideriamo che quando Baglioni non canta, parla, dialoga, racconta senza risparmiarsi.

Le carte nautiche che i musicisti chiamano “scaletta” indicavano 28 brani scelti in 50 anni di carriera, eseguiti cambiando ogni volta pianoforte in base a un giro sui tre sgabelli nel verso contrario al senso degli orologi. Lo stesso Artista dirà di vedere in questa “danza”, il tentativo di risalirlo il tempo, e magari batterlo a tempo di musica.

La voce garbata nei momenti del racconto è arrivata con tutta la sua potenza nella fase del canto, una dinamica emozionale inedita per chi conosce “solo” il Baglioni dei grandi spazi.

“L’uomo di varie età” alla fine ci è riuscito, ci ha portato davvero in una dimensione che se almeno il tempo non l’ha potuto invertire, di certo lo ha sospeso.

Fuori dalla porta del Teatro sono rimaste ad aspettare anche tutte quelle cose che in questo nostro tempo non si coniugano con la bellezza, ma dentro è stata musica e poesia e anche momenti di empatico divertimento. Insomma un bellissimo spettacolo.

Questa sera (13 febbraio) si replica al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia e domani (14 febbraio) Claudio Baglioni sarà in concerto al Teatro Galli di Rimini.

(Claudio Corrado)