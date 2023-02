Grande successo della tappa bolognese Route 78

Grande successo e bella partecipazione sabato mattina per la tappa bolognese di Cammino l’Italia – iniziativa di Scuola Italiana Nordic Walking organizzata da CSI Bologna insieme al Maestro SINW, Massimo Cocchi, anche 2° Camminata dei Risvegli.

Quasi 100 gli iscritti fra camminatori alla prima passeggiata e gruppi di Nordic Walking provenienti da Bologna ma anche da Modena e Vicenza per partecipare alla 78° tappa della grande kermesse in 85 tappe, partita il 5 marzo 2022 a Roma, che sta attraversando l’Italia, isole comprese, a passo di Nordic Walking, fra sport, natura cultura e solidarietà, per concludersi a marzo 2023 a Roma, da dove era partita.

A Bologna la tappa è stata l’occasione per sostenere l’Associazione ‘Gli Amici di Luca’ e i progetti dedicati a persone con esiti di coma e loro famigliari.

A dare il via alla camminata l’Assessora Roberta Li Calzi, insieme alla VicePresidente di Quartiere, Sandra Fattorini, a Maria Vaccari, Presidente de ‘Gli Amici di Luca’, a Fulvio De Nigris, Direttore Centro Studi della ‘Casa dei Risvegli’ , a Francesco Pegreffi Presidente commissione Sanità Rotary Club Bologna, alla campionessa due volte olimpionica Ester Balassini, Delegata FIDAL Bologna, alla Vice Presidente CSI, Elena Boni.

I partecipanti hanno percorso i 9 km fra storia natura musica tradizione seguendo il lento scorrere delle acque del Canale che ha cambiato la storia di Bologna. Tra questi anche i ‘Camminatori Lenti ma tenaci’! dell’associazione Gli amici di Luc,a gruppo formato da ex dimessi della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Sul Ponte Della Bionda Bologna, accompagnati dalle note di Fausto Carpani è avvenuto il passaggio di testimone con la Route 79 che si svolgerà in Liguria.

A fine passeggiata fra sorrisi e soddisfazioni, il ritrovo davanti alle ottime lasagne è stata occasione per scambi di emozioni, esperienze, amicizia e rilancio di collaborazioni per nuove iniziative.

Molti i soggetti che hanno voluto contribuire in modi diversi alla buona riuscita della manifestazione, e che si ringraziano sentitamente: dal Rotary Club, già fautore della prima camminata dei Risvegli, alle Associazioni come il la Ca’Bura che ha messo a disposizione gli spazi per l’accoglienza, ai gruppi di volontari ‘Salviamo il Navile’ e ‘Il Nostro Navile’ che hanno accompagnato i partecipanti nel tragitto illustrando la storia del Canale Navile e facendo conoscere l’antica arte dialettale bolognese con Fausto Carpani alla chitarra. Per arrivare a Granarolo che ha donato prodotti per un’ottima merenda, fino ai commercianti del Quartiere che hanno voluto far parte della cordata chi stampando i flyer, come Artecopia, chi fornendo le buonissime raviole tradizionali come Panificio Dal Furner, chi donando prodotti per una pausa salutare come la Farmacia Bettini, chi fornendo le borsine che sono state date regalate a ciascun partecipante, come Marra1973 chi dando sostegno fattivo come Francesco Amadori Assicurazioni