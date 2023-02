Mercoledì prossimo, 15 febbraio, a partire dalle ore 18,30 presso il Circolo Fossetta Sant’Eufemia in Via Guicciardini n. 15, nelle vicinanze dell’Istituto Baggi, il Gruppo Pittori Jacopo Cavedoni organizza un incontro con l’insegnante Daniele Folegatti per la presentazione di “Fumettiamo”, il corso base di disegno e fumetto per tutte le età.