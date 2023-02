“Facciamo luce sul Cuore”, a Modena la fontana s’accende di rosso

Martedì 14 febbraio la Fontana del Graziosi di largo Garibaldi s’illumina di luce rossa per “Facciamo luce sul Cuore”, la Giornata mondiale sulle Cardiopatie congenite promossa da Piccoli Grandi Cuori Odv, a cui il Comune di Modena aderisce attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e grazie alla collaborazione di Hera Servizi. La data del 14 febbraio è riconosciuta anche come Giornata Nazionale sulle Cardiopatie congenite da direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Cardiopatie congenite sono malformazioni del cuore presenti nel bambino alla nascita e piuttosto frequenti; rappresentano il 40% di tutte le malformazioni neonatali, con un’incidenza in Italia di circa 8 neonati per 1.000 nati vivi, pari a circa 4.000 neonati l’anno. Sono diverse per genere ed entità: alcune gravi da mettere a rischio la salute e la vita dei bambini già alla nascita, richiedono un trattamento precoce. Altre sono meno gravi e non compromettono l’accrescimento dei bimbi. Oggi, grazie a esami diagnostici e tecniche chirurgiche, le cardiopatie congenite hanno una prognosi migliore e le persone che ne sono portatrici possono condurre una vita migliore, inserendosi nel mondo lavorativo e dello sport. L’aumento dell’aspettativa di vita chiede alla società di riflettere su alcune problematiche che ogni giorno si trovano ad affrontare nel nostro Paese i circa 100.000 cardiopatici congeniti adulti.

Piccoli Grandi Cuori Odv, da oltre 25 anni associazione di riferimento per i pazienti cardiopatici congeniti del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e dell’Età evolutiva dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola a Bologna, aderisce alla Giornata con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle problematiche relative alle cardiopatie congenite e alla donazione degli organi.

La sera del 14 febbraio i monumenti principali dei capoluoghi dell’Emilia-Romagna sono illuminati di rosso per condividere un messaggio di solidarietà e consapevolezza con l’obiettivo di sensibilizzare su queste patologie e di rendere ’visibili’ i bambini cardiopatici che diventano adulti grazie ai progressi della medicina e anche di promuovere la donazione degli organi.

L’invito alla donazione e al valore della Giornata è sottolineato anche dall’illustrazione “Qualcuno ha il cuore più grande di altri” realizzata e donata per l’occasione a Piccoli Grandi Cuori dalla nota illustratrice Enrica Mannari.

Il 14 febbraio, infine, la Giornata Mondiale della cardiopatie congenite coincide con la Festa di San Valentino: anche quest’anno, per sostenere le famiglie accolte al Polo dei Cuori, l’Associazione lancia la campagna social “A San Valentino innamorati di noi” con la realizzazione dei tradizionali cuori di cioccolato che sarà possibile trovare in diverse città grazie ai volontari (donisolidali@piccoligrandicuori.it).