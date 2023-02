“Donne e denaro in una relazione di crescita”, al via il 16 febbraio un percorso di formazione gratuito online

Gestione del denaro, previdenza e finanza sono i temi al centro del percorso di formazione gratuito di empowerment femminile “Donne e denaro in una relazione di crescita” che parte giovedì 16 febbraio.

Il ciclo di sette incontri online su piattaforma Teams, della durata di 1 ora e mezza ciascuno e dedicato alle donne (ma sono benvenuti anche gli uomini), si pone l’obiettivo di approfondire le principali tematiche al centro di una buona gestione della propria finanza grazie agli interventi formativi curati da esperti di Banca d’Italia.

Tra i temi trattati: apertura e gestione del conto corrente, quando scegliere un tasso fisso o variabile per il proprio mutuo, come ottenere il Bonus Ristrutturazione edilizia, indebitarsi con prudenza e molti altri.

Il percorso formativo è organizzato da Manageritalia Emilia-Romagna in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con CIDA, HUB del Territorio Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna ed è rivolto anche ai non iscritti a Manageritalia.

La Città metropolitana aprirà il percorso di formazione con il saluto di Simona Lembi, responsabile per il Piano per l’uguaglianza di genere della Città metropolitana.

Città metropolitana sarà inoltre particolarmente coinvolta nella giornata del 16 marzo in cui verrà presentato lo Sportello Sovraindebitamento e il servizio sulla creazione di impresa, Progetti di Impresa.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione a questo link.

Il programma dei 7 incontri