Domani a Carpi il prònao del Teatro rosso per Giornata cardiopatie congenite

Domani, martedì 14 febbraio, si celebra in tutto il mondo la “Giornata di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite” : per l’occasione il Comune “colorerà” di rosso il prònao del Teatro in segno di adesione alla campagna promossa, anche in Italia, da “Piccoli Grandi Cuori ODV” che ha richiesto appunto alle amministrazioni di illuminare di rosso, la sera del 14, i monumenti principali « e di condividere un messaggio di solidarietà e consapevolezza, in particolare modo sul tema dei trapianti, per ricordare questa importante giornata di sensibilizzazione ».

Per informazioni: www.piccoligrandicuori.it.