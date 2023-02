Avviso pubblico per la gestione del bar nell’edificio “Ex Poste” di Modena

È aperto l’avviso pubblico per la gestione in concessione del bar nell’edificio “Ex Poste” di via Nicolò dell’Abate di proprietà del Comune di Modena. Fino a venerdì 3 marzo, soggetti commerciali come società, imprese e ditte individuali, anche in raggruppamento tra loro, possono presentare un progetto di gestione che riguardi la somministrazione, il layout del locale e la proposta di attività culturali e di intrattenimento.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune (www.comune.modena.it, in homepage, nella sezione “Avvisi”), prevede che l’assegnazione avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 20 punti per l’offerta economica (a rialzo sul canone annuo a base di gara di 15 mila 917 euro) e di 80 punti per l’offerta tecnica. Quest’ultima deve essere articolata in un progetto che preveda una parte gestionale per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande che sia congruo con le caratteristiche del pubblico atteso e dei luoghi; una parte dedicata all’adeguamento e all’allestimento dei locali che evidenzi il layout di arredi e attrezzature; una parte culturale e di intrattenimento, anche in questo caso congrua con le caratteristiche del pubblico atteso e del luogo.

Gli interessati possono chiedere di effettuare un sopralluogo ai locali: il sopralluogo dovrà essere richiesto entro venerdì 24 febbraio tramite una mail da indirizzo di posta certificata da inviare al settore Patrimonio del Comune di Modena (politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it). Il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione non sarà motivo di esclusione dalla gara.

La concessione avrà una durata di sei anni, prorogabili per altri sei. A carico del concessionario, oltre al canone annuo definito in sede di offerta, saranno anche le spese per le utenze.

Possono partecipare soggetti che abbiano un’esperienza nella gestione di somministrazione di alimenti e bevande di almeno due anni, anche non consecutivi, nel triennio 202-2022; esperienza nella gestione di attività culturale e di intrattenimento per almeno un anno nel biennio 2021-2022; abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’offerta deve essere presentata entro le 12 di venerdì 3 marzo tramite consegna a mano o per corriere postale all’Ufficio Patrimonio in via Santi 40. La prima seduta pubblica di gara è prevista per lunedì 6 marzo, alle 15, a Palazzo Comunale.

Informazioni e richieste di chiarimenti possono essere inviate, entro venerdì 24 febbraio, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it. Le risposte alle richieste ritenute di interesse generale saranno pubblicate esclusivamente sul sito dedicato (www.comune.moedna.it/servizi/appalti-pubblici/altri-bandi-epubblicazioni/altri-bandi-e-avvisi