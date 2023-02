Al via il concorso di progettazione per la valorizzazione del centro

Riqualificare e valorizzare il centro della nostra città con l’obiettivo di renderlo più attraente, vivibile, funzionale e sostenibile. Lunedì 13 febbraio è stato pubblicato il Concorso di progettazione in due fasi per un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana dell’area centrale della città di Vignola”, voluto dall’Amministrazione comunale che è riuscita ad aggiudicarsi a questo scopo 98mila euro dal Fondo per la coesione territoriale stanziato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

Tutta la documentazione di gara è reperibile all’indirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it oppure sul sito del Comune di Vignola nella sezione Albo pretorio e Amministrazione trasparente.

Possono partecipare al Concorso architetti e ingegneri, in forma singola o associata. Dovranno elaborare idee per rilanciare l’area centrale della città, quella che per intenderci va dal parcheggio di via Zenzano al Centro nuoto, comprendendo nel perimetro dell’intervento viale Mazzini e le vie limitrofe fino a via Bellucci e Cesare Battisti. Non solo il centro storico e la città entro le mura con i suoi monumenti, quindi, ma anche tutto il sistema dei viali della prima periferia novecentesca. La proposta sarà naturalmente coordinata con le altre progettazioni in corso (viale Mazzini, via Minghelli e Paradisi, la stazione dei treni e l’ex mercato, la città sul fiume).

La finalità del concorso è quella di individuare la miglior proposta progettuale che consenta di conseguire obiettivi di sostenibilità e transizione verde dell’economia locale, un alto livello di qualità urbana e dei servizi, sostenere lo sviluppo turistico del territorio, stimolare l’innovazione sociale e sostenere la resilienza economica, sociale e istituzionale.

“Il nostro obiettivo è quello di rigenerare l’area centrale della città, di grande interesse storico ma con aspetti di vitalità e qualità circoscritti alla spina centrale di via Garibaldi e agli edifici monumentali – spiega l’assessore all’Urbanistica e Centro storico del Comune di Vignola Niccolò Pesci. – È necessario quindi un intervento ampio, articolato, di largo respiro per dilatare tutte queste potenzialità e superare l’attuale isolamento del nucleo antico rispetto alla più vitale città moderna, ai servizi e alle attrezzature pubbliche. In questo modo si potranno attivare nuove energie nella comunità ed economia locale, creare opportunità di occupazione, stimolare nuovi flussi turistici e nuove relazioni nel centro antico e al contempo in un ambito territoriale più ampio”.

Di tutto rispetto il montepremi per i primi cinque progetti selezionati da un’apposita Commissione giudicatrice. Al 1° classificato andranno 33mila e 600 euro, al secondo 9mila e 600 euro, al terzo 6mila e 720 euro, al quarto e al quinto 3mila e 840 euro. Il Comune, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore. Come detto, si procederà in due fasi: nella prima si selezioneranno le cinque migliori proposte ideative da ammettere alla seconda fase, nel corso della quale verrà scelta quella che verrà premiata come la migliore proposta progettuale. Nella prima fase, la presentazione degli elaborati avverrà tra il 21 marzo e il 28 aprile, nella seconda fase, dal 20 giugno al 31 luglio. La graduatoria sarà approvata l’11 settembre ed entro il 10 novembre, i partecipanti dovranno perfezionare gli elaborati.

La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque persone: un architetto di chiara fama che fungerà da presidente, un altro architetto nominato dall’Ordine degli architetti della provincia di Modena, un ingegnere nominato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Modena, e due rappresentanti del Comune. Come specificato nel bando, inoltre, il Comune si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata.