A Praticello di Gattatico, il nuovo spettacolo di cabaret della Fnil Bus Theater

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, alle ore 21:00, si prevede un boom di risate al cinema-teatro Polivalente di Praticello di Gattatico, con il nuovo show comico dei fratelli Damiano e Alessandro Scalabrini e Marco Magnani.

Il sesto appuntamento della Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi” “ospiterà” infatti la Fnil Bus Theater (che, in realtà, gioca in casa) al secondo debutto stagionale con una loro nuova produzione: “Fnil Bus in turnè”, cabaret comico dialettale, per tutte le età, animato da un trio comico irresistibile.

Reduci dal grande successo di Tele Quarantena durante la pandemia, la Fnil Bus (specialisti nel saper sdrammatizzare ogni momento nel modo giusto) vuole creare un appuntamento annuale a Praticello di Gattatico, con un varietà divertente, che ci distolga per qualche ora dai problemi della quotidianità.

Le dichiarazioni degli attori alla stampa sono state, al solito, illuminanti.

Alla domanda sul perché avessero scelto questo titolo per il loro spettacolo, i tre protagonisti hanno infatti risposto:

Marco: «Perché, dopo tanto tempo, a som turnèe»

Damiano (col fùrob): «Perché siamo la prima compagnia teatrale che va in tournée tre volte all’anno nel proprio teatro di casa. Con quello che costa la benzina, non bisogna esagerare a far dei chilometri».

Alessandro (col nèssi): «Se voi ci siete, noi ci siamo».

Insieme a loro si esibiranno degli ospiti a sorpresa.

In cabina di regia, l’inossidabile tecnico luci e audio Matteo Bertolini.

Con queste premesse, il divertimento è assolutamente garantito.

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Prevendita in biglietteria al martedì, giovedì e sabato (ore 17:00-19:00).

Per informazioni, prenotazioni e servizi di prevendita: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it