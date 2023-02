Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 13 febbraio 2023

Nubi basse sui rilievi orientali e probabili foschie in prossimità del Po al mattino; cielo sereno per il resto della giornata. Temperature in aumento, con minime comprese tra 0 e 4 gradi nei principali centri urbani ma inferiori di qualche grado nelle aree esterne e massime attorno a 9 gradi; deboli gelate al mattino e durante le ore notturne. Venti deboli, di direzione variabile, con qualche rinforzo dal settore settentrionale sul mare e sulla costa al mattino. Mare mosso al mattino ma in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)