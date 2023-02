Pareggio prezioso a Udine per il Sassuolo (2-2)

Due gol nei primi cinque minuti di partita, uno per parte con i padroni di casa che partono subito in vantaggio con Udogie e la rete di Henrique quattro minuti dopo a rimettere a posto le cose.

Al 10’ doccia fredda per il Sassuolo con la mano alzata di Domenico Berardi che chiamando il cambio fa pensare nella mimica un infortunio muscolare (da verificare). Al suo posto dalla panchina entra Nedim Bajrami. Dionisi a questo punto ha chiesto a Frattesi un mano in più alla fase offensiva.

Al 28’ Dormita della difesa neroverde su calcio piazzato di Samardzic che manda la palla a centro area dove Bijol (completamente solo) di sinistro in scivolata, manda la palla nell’angolino basso della porta difesa da Consigli. Gol ancora più pesante se si considera il palo colpito da Frattesi un minuto prima.

In pieno recupero il tocco involontario di Pérez verso la sua porta rimette il risultato in pareggio con Il sig. Pezzuto che manda tutti negli spogliatoi dopo due minuti di recupero oltre il 45’.

Nei primi venti minuti della ripresa molto più Udinese che Sassuolo, almeno fino al

Tentativo fallito da Frattesi di testa da centro area che esce di molto sulla destra e poco dopo Bajrami con un tiro di destro dalla destra dell’area che esce di pochissimo e siamo al minuto 62.

Al 67’ Dionisi muove la macchina dei cambi mandando in campo Harroui al posto di un Riccardo Marchizza infortunato e Pinamonti a sostituire Defrel, mentre Ferrari darà il cambio a un convincente Armand Laurienté al minuto 87.

Pizzuto concede cinque minuti di recupero oltre il novantesimo prima di decretare la fine con il triplice fischio, mandando le squadre nel tunnel con un punto a testa.

Dopo 147 giorni non si sblocca la vittoria casalinga per i padroni di casa che pur confermandosi uno tra gli avversari più tosti dei neroverdi, si sono fatti riprendere ben due volte nel corso della gara.

I punti in classifica ora sono 24 e in base ai risultati delle prossime gare di questa ventiduesima giornata di campionato sapremo di quanto si allontana la zona pericolosa e quindi come ci presenteremo di fronte al Napoli venerdì prossimo.

Sulla prestazione muscolare della squadra oggi, resta il rammarico dell’uscita di scena di Domenico Berardi dopo appena dieci minuti di gioco, si attendono notizie sull’entità dell’infortunio a breve.

(Claudio Corrado)