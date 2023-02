Modenantiquaria stupisce: Darth Vader tra le rarità del passato, accanto a un dipinto settecentesco di Bellotto da 800mila euro

Darth Vader è stato avvistato a ModenaFiere e continua a incuriosire il pubblico di Modenantiquaria: non si tratta un visitatore atipico, ma di un vero e proprio cimelio, esposto presso lo stand della Galleria Robertaebasta, fino a domenica 19 febbraio. Si tratta di un rarissimo memorabilia di Star Wars di 220 cm, realizzato a dimensioni reali nel 1997 dallo Studio Rubies/Michael Burnett in edizione limitata di 500 pezzi (è numerato 418/500), su licenza di Lucas Film. Questa figura iconica, pezzo di design, è realizzata in plastica, lattice e fibra di vetro, dotato di un impianto di illuminazione funzionante. Una proposta per chi vuole arricchire il salotto di… personalità.

Numerose delle opere d’arte esposte a Modenantiquaria non sono certo per tutte le tasche, ma sono veri e propri beni museali, una forma di investimento sicuro. Tra queste la limpida “Veduta di Venezia” di Bernardo Bellotto, paesaggista urbano e incisore famoso per le sue vedute delle città europee, valutata ben 800mila euro: è una delle proposte della Galleria Lampronti (stand presso Il Correggio 22).

In contemporanea a Modenantiquaria ritorna anche Petra, in un contesto nuovo e scenografico: il rinomato Salone dedicato agli arredi da giardino propone 3.000 metri quadrati di verde, idee e pezzi unici a chi vuole arredare, progettare, o ristrutturare un giardino, un casale oppure una seconda casa. Qui le più importanti gallerie offrono ai visitatori soluzioni personalizzate di exterior design, capaci di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente unico ed originale.

Dopo il successo dello scorso anno “Sculptura. Capolavori italiani dal XIII al XX secolo”, consolida il proprio obiettivo di appuntamento annuale irrinunciabile per collezionisti e appassionati del settore: si tratta di un progetto che mancava, dove l’eccezionale risveglio di interesse verso la scultura non rimane deluso. Quest’anno grazie al sostegno dell’Associazione Antiquari d’Italia, il progetto presenta una selezione più ampia e prestigiosa di opere, in uno scenario emozionale ed evocativo che accompagna il visitatore nel percorso e negli acquisti di pezzi unici.