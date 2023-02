Giovedì all’Auditorium Montalcini di Mirandola “Dei Figli” di e con Mario Perrotta

Uno spettacolo – ultima parte di una trilogia originale ideata, interpretata e diretta da Mario Perrotta con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati – che ha vinto il prestigioso Premio Ubu 2022 come miglior nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica. Con “Dei figli” in cartellone giovedì prossimo 16 gennaio con inizio alle 21 prosegue la Stagione teatrale 2022-2023 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.

“Dei figli” conclude la trilogia “In nome del padre” (2018), “Della madre” (2020), “Dei figli” (2021), provando a ragionare su quella strana generazione allargata di ‘giovani’ tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti.

Per informazioni: Auditorium Rita Levi Montalcini Via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola (MO) Tel. 0535.22455

Prenotazioni via e-mail e telefoniche: si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2455605. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.