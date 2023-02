Boretto, senso unico alternato sul ponte sul Po

La Provincia di Reggio Emilia informa che da martedì 14 febbraio fino al termine dei lavori – indicativamente previsto per lunedì 20 febbraio – sul ponte lungo la Sp 111 tra Boretto e Viadana si viaggerà nuovamente a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, e con limite di velocità a 30 km all’ora. I provvedimenti, che saranno in vigore dalle 8.30 alle 17.30, sono necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento di potenziamento del sistema di monitoraggio strutturale del ponte, iniziato a fine gennaio, che rende necessario restringere la carreggiata.

L’innovativo sistema installato nei mesi scorsi dalla M3S, società di Roma specializzata nel monitoraggio statico e sismico strutturale, permetterà di migliorare le gestione del ponte sul Po ed individuare eventuali criticità sulla struttura, permettendo alla Provincia di intervenire per tempo laddove fosse necessario, ottimizzando le risorse economiche, ma soprattutto rendendo ancora più sicura la mobilità.